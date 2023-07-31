كلية الرباط تشرع بالمرحلة الأولى لاختيار الطلاب الجدد

غزة- وكالة الرأي:

شرعت كلية الرباط الجامعية بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بالمرحلة الأولى لاختيار الطلاب الجدد الذين سجلوا في الكلية للعام الدراسي 2023-2024م للالتحاق ببرنامج البكالوريوس في القانون والعلوم الشرطية ودرجة الدبلوم في برامج "الحماية المدنية، والعلوم الأمنية، وعلوم الشرطة".

وتشمل المرحلة الأولى اختبار الهيئة الذي يشمل "فحص الوزن والطول وسلامة النطق والشكل"، فيما يشمل اختبار اللياقة البدنية اختبار جري مسافة 100 متر، واختبار وثب طويل 2.6م.

كما تتضمن اختبار المعدة واختبار ضغط الصدر، واختبار العقلة (تعلق) كذلك جري تحمل مسافة 1500 متر وقفزة الثقة في الماء عن ارتفاع مسافة 7.5 أمتار وذلك تباعاً.

وأوضح مسير كلية الرباط الجامعية عقيد حقوقي محمد الشوبكي أن الطلاب سيخضعون لهذه المرحلة حسب التسلسل، ثم سترصد الكلية في نهاية المرحلة الدرجات بمعايير واضحة ودقيقة يتم من خلالها تقييم الطالب.

وأشار إلى أن الكلية تسعي لتحقيق النزاهة والشفافية من خلال هذه الاختبارات بمراقبة لجان تكونت من عدة أجهزة من وزارة الداخلية لمتابعة سير العمل.

ولفت إلى أنه سيتم استكمال المتبقي من الطلاب المسجلين على دفعات حتى ينتهي عدد المسجلين.