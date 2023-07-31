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"الإعلام الحكومي" يستقبل وفداً من شركة مشارق للدعاية والإعلان

31 تموز / يوليو 2023 02:27

"الإعلام الحكومي" يستقبل وفداً من شركة مشارق للدعاية والإعلان

غزة  - وكالة الرأي

استقبل رئيس المكتب الإعلامي الحكومي أ. سلامة معروف في مكتبه اليوم الإثنين، وفداً من شركة مشارق للدعاية والإعلان، ضم المدير التنفيذي لشركة مشارق للدعاية والاعلان رامي الحداد، ومدير العلاقات العامة والإعلام صلاح الشرفا.

وكان في استقبال الوفد إلى جانب رئيس المكتب، مدير دائرة التراخيص والمتابعة الإعلامية أحمد رزقة، ومدير العلاقات العامة والإعلام محمود الفرا.

من جهته رحب معروف بالوفد الزائر، مشيداً بالخدمات التي تقدمها شركة مشارق في الجانب التسويقي والإعلاني، وتطويرها المستمر لخدماتها لتُفيد كافة القطاعات المحلية.

وأشار إلى أن الشركة استطاعت أن توجد حلقة تواصل قوية بين المنتج والمستهلك من خلال رسائلها الإعلانية المتميزة، مبدياً استعداده لأي تعاونٍ مشترك بين الجانبين في سبيل تطوير العمل وتجويده.

بدوره؛ شكر الحداد المكتب الإعلامي على حسن الاستقبال، مبيناً أن هذه الزيارة تأتي في إطار التنسيق لتجويد العمل المشترك ما بين الإعلام الحكومي وشركة مشارق.

وتطرق إلى التطورات التي شهدتها أروقة الشركة، والخدمات المقدمة للجمهور؛ لتلبية احتياجات العملاء من خلال أحدث التقنيات التكنولوجية والأسس التسويقية العلمية.

وأشار الحداد إلى الأزمات التي مرت بها الشركة بعد عدوان 2021 والأضرار التي لحقت بها، مثمناً دور الإعلام الحكومي في وقوفه مع الشركة خلال هذه الأزمة ومساعدتها على الاستمرار بعملها.

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