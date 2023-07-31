نقل الأسير عساف زهران إلى مستشفى "سوروكا"

الداخل المحتل- وكالة الرأي:

قال نادي الأسير: "إنّ الأسير عساف زهران (47 عامًا) من طولكرم، قد تعرض لجلطة، على إثرها نقل من سجن (ريمون) إلى مستشفى سوروكا الإسرائيلي، وحتّى الآن لم تعرف تفاصيل أكثر عن وضعه الصحيّ".

وأكّد نادي الأسير، أنّ الأسير زهران واحد من بين الأسرى المرضى الذين يعانون من السكري المزمن، والضغط، وعلى مدار السنوات الماضية واجه جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، ومؤخرًا عانى من تفاقم على وضعه الصحيّ.

ولفت، إلى أنّ زهران معتقل منذ عام 2005، وهو محكوم بالسّجن المؤبد خمس مرات و22 عامًا، مشيرًا إلى أنّه وقبل اعتقاله الحالي الممتد منذ عام 2005، تعرض سابقًا للاعتقال وأمضى نحو تسع سنوات، كما أنّه تعرض للمطاردة لنحو عامين، قبل اعتقاله.

وحمّل النادي، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير الأسير زهران، وكافة الأسرى المرضى الذين يواجهون جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء).