وكالة الرأي الفلسطينية نقل الأسير عساف زهران إلى مستشفى "سوروكا" وكالة الرأي الفلسطينية 6558 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال يوليو وكالة الرأي الفلسطينية بكيرات يدعو للتصدّي لمشروع الهيكل وتغيير واقع الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية إدانات لاعتقال أجهزة السلطة الصحفي سامي الساعي وكالة الرأي الفلسطينية أحمد عبد الهادي: أحداث عين الحلوة خطر على قضيتنا وتهدد لاجئي لبنان وكالة الرأي الفلسطينية دعوات لتجار نابلس بالمساهمة في حملة “نابلس عزها بناسها” وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الصحة والهيئة الدولية العربية للإعمار يبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية الإرشاد المروري يعقد 30 محاضرة للتوعية والسلامة المرورية وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلام الحكومي" يستقبل وفداً من شركة مشارق للدعاية والإعلان وكالة الرأي الفلسطينية كلية الرباط تشرع بالمرحلة الأولى لاختيار الطلاب الجدد
أخبار » الأخبار الفلسطينية

نقل الأسير عساف زهران إلى مستشفى "سوروكا"

31 تموز / يوليو 2023 04:48

ارشيف
ارشيف

الداخل المحتل- وكالة الرأي:

قال نادي الأسير: "إنّ الأسير عساف زهران (47 عامًا) من طولكرم، قد تعرض لجلطة، على إثرها نقل من سجن (ريمون) إلى مستشفى سوروكا الإسرائيلي، وحتّى الآن لم تعرف تفاصيل أكثر عن وضعه الصحيّ". 

وأكّد نادي الأسير، أنّ الأسير زهران واحد من بين الأسرى المرضى الذين يعانون من السكري المزمن، والضغط، وعلى مدار السنوات الماضية واجه جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء)، ومؤخرًا عانى من تفاقم على وضعه الصحيّ.

ولفت، إلى أنّ زهران معتقل منذ عام 2005، وهو محكوم بالسّجن المؤبد خمس مرات و22 عامًا، مشيرًا إلى أنّه وقبل اعتقاله الحالي الممتد منذ عام 2005، تعرض سابقًا للاعتقال وأمضى نحو تسع سنوات، كما أنّه تعرض للمطاردة لنحو عامين، قبل اعتقاله. 

وحمّل النادي، إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير الأسير زهران، وكافة الأسرى المرضى الذين يواجهون جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء).

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى حمد بغزة يستعد لإجراء 50 عملية زراعة قوقعة جديدة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟