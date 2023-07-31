اقتحامات ومواجهات في نابلس والخليل وإقامة بؤرة استيطانية بأريحا

نابلس - وكالة الرأي:

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال غرب مدينة نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه الشبان خلال اقتحامها الموقع الأثري في بلدة سبسطية.

كما استهدف الشبان مكبات الاحتلال بالحجارة خلال انسحابها من بلدة سبسطية شمال غرب نابلس.

وفي الخليل، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال المدينة، أشعل خلالها الشبان الإطارات المطاطية.

وأقام مستوطنون، مساء اليوم، بؤرة استيطانية جديدة قرب دوار الطيبة شمال غرب محافظة أريحا والأغوار.

وقام عدد من المستوطنين بوضع بيت متنقل “كرفان” في نزول طريق المعرجات بالقرب من دوار الطيبة، وأحضروا أغنامهم وخزان ماء متنقل ومعدات، بهدف الاستيلاء على أراضي المواطنين في المنطقة.

وتواصل قوات الاحتلال ومستوطنيها انتهاكاتهم بحق المواطنين وأراضيهم في مناطق الضفة الغربية.