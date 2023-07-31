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لبيد: انضمامنا للحكومة الحالية سيقضي على الديمقراطية

31 تموز / يوليو 2023 07:29

الداخل المحتل- وكالة الرأي:

عدّ زعيم المعارضة "الإسرائيلية"، "يائير لبيد"، اليوم الاثنين، انضمام حزبه إلى الحكومة الحالية بمثابة إطلاق الطلقة الأخيرة على الديمقراطية "الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أن  حزبه يخوض معركة ضد الديكتاتورية، وفقًا لصحيفة "هآرتس" العبرية.

وقال لبيد: "أعتقد أن معظم الإسرائيليين لديهم قيم، وبالتالي لا يمكن نبذهم بدافع الوحدة السياسية".

وتابع: "الإسرائيليين لديهم غريزة ديمقراطية، لسنا المجر ولا بولندا، نرى هذا منذ 30 أسبوعًا في الشوارع".

وفي وقت سابق، استبعد لبيد، فكرة الانضمام لحكومة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من أجل تعزيز التطبيع بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية برعاية أمريكية، قائلًا: "حكومة وحدة مع نتنياهو ستدمر الدولة"، وفقًا لقناة كان العبرية.

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