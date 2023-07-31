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رئيس الموساد زار سرًا أمريكا لإجراء محادثات بشأن السعودية

31 تموز / يوليو 2023 07:33

رئيس الموساد
رئيس الموساد

وكالات-الرأي:

كشف موقع واللا العبري، اليوم الاثنين، عن أن رئيس الموساد، دافيد بارنيع، زار واشنطن سرًا، قبل أسبوعين، وأجرى محادثات في البيت الأبيض، ومع وكالة الاستخبارات الأمريكية الـ"سي أي إي" حول مساعي الإدارة الأمريكية لإنجاز اتفاق مع السعودية يشمل أيضاً تطبيعاً للعلاقات مع "إسرائيل".

وحسب الموقع العبري: فإن جل المشاورات التي أجراها بارنيع مع الإدارة الأمريكية تركزت حول تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

وذكر المصدر، أن الطرف الأمريكي طرح أيضاً أسئلة حول خطة التغييرات القضائية في إسرائيل.

في السياق، أكد رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هانغيبي، أن الولايات المتحدة أحاطت إسرائيل علماً قبل بضعة أشهر بأنها ستصر على أن كل اتفاق استراتيجي بينها وبين الرياض سيشمل أيضاً تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل.

فيما قالت إذاعة "كان" العبرية: إن تل أبيب لا تستبعد مسبقاً إمكانية السماح للسعوديين بتخصيب يورانيوم لأغراض بحث علمية.

وأشارت، إلى أن الإمارات العربية ومصر لديهما مفاعلين من هذا القبيل، وأنهما لا يشكلان خطرًا أو تهديدًا على أمن إسرائيل.

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