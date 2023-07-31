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جلال إسماعيل: تشغيل المولد الرابع سيقلل قيمة عجز الكهرباء

31 تموز / يوليو 2023 09:50

محطة التوليد
محطة التوليد

غزة-الرأي:

قال رئيس سلطة الطاقة بغزة، م. جلال إسماعيل:"إن تشغيل المولد الرابع سيقلل من قيمة العجز في كمية الكهرباء التي يحتاجها قطاع غزة نسبيا"، مشيرًا إلى أن ذلك سينعكس إيجابًا على جدول الكهرباء بزيادة ساعات وصل الكهرباء وانتظام الجدول سيما في محافظتي غزة والشمال التي كانت تعاني بشكل أكبر جراء زيادة الأحمال فيهما.

وأضاف إسماعيل:"سيتم بدءً من الغد تشغيل المولد الرابع بمحطة الكهرباء تزامنا مع وصول الوقود اللازم لذلك، وقد أبلغنا بتغطية ثمن الوقود لعمل المولد حتى تاريخ الخامس من شهر سبتمبر القادم"، مؤكدًا أن ذلك جاء بناء على استجابة قطرية مقدرة ومشكورة.

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