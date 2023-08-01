19 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة الأخيرة

رام الله - وكالة الرأي:

تواصلت أعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال ومغتصبيه في الضفة والقدس المحتلة خلال 24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 19 عملاً مقاومًا خلال الـ24 الأخيرة، شملت 5 عمليات إطلاق نار وإلقاء عبوة ناسفة وإعطاب آلية للاحتلال وتصدٍ لاعتداءات المغصتبين، و10 مواجهات في مناطق متفرقة، أسفرت عن إصابة جندي صهيوني.

كما أصيب جندي صهيوني رشقا بالحجارة خلال مواجهات اندلعت في دير ابزيع برام الله. وأطلق مقاومون النار بشكل متكرر على قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة طوباس.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بالرصاص أكثر من مرة خلال اقتحام الحي الشرقي في جنين، كما فجروا عبوة ناسفة وأعطبوا آلية عسكرية للاحتلال.

وتصدى الشبان الثائر لاعتداءات المغتصبين في دير أبو مشعل برام الله، وحطموا مركباتهم. واندلعت مواجهات في 10 أماكن متفرقة، شهدتها مناطق القدس ورام الله وجنين وطوباس وقلقيلية والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة.

وتواصلت أعمال المقاومة في الضفة والقدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وأسفرت عن إصابة 4 مغتصبين، بينما استشهد 7 مواطنين بينهم 3 من مجاهدي كتائب القسام.

وخلال الفترة الممتدة ما بين 21-07-2023 حتى 27-07-2023، وثق مركز المعلومات الفلسطيني “معطي” 139 عملاً مقاوماً، بينها 15 عملية إطلاق نار، وإطلاق صاروخ واحد من جنين.