الاحتلال يهدم منشأة تجارية غرب سلفيت

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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01 آب / أغسطس 2023 08:53
سلفيت - وكالة الرأي:
هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منشأة تجارية في بلدة دير بلوط غرب سلفيت.
وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال هدمت منشأة تبلغ مساحتها 200 متر مربع في البلدة، تعود للمواطن أحمد خليل عبد الله.
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