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ما تأكله فى وجبة الإفطار يؤثر على سعادتك طوال اليوم

01 آب / أغسطس 2023 09:05

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يرى الخبراء أن وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم ويجب عدم تخطيها أبدًا، من خلال تناول الطعام في الصباح، نملأ أجسامنا بالمغذيات ونجدد إمداداتنا من الجلوكوز الذي يعزز مستويات الطاقة لدينا طوال اليوم ويجعلنا أكثر سعادة، بحسب موقع نيوز ويك.
 
يرتبط تناول وجبة فطور مناسبة بشكل عام بالصحة الجيدة،  أظهرت الدراسات أن هذه الوجبة الأولى من اليوم تحفز الدماغ، وتحسن ذاكرتنا وتركيزنا، فضلاً عن خفض مستويات الكوليسترول السيئ في أجسامنا والوقاية من أمراض القلب. كما أنه يسرع عملية التمثيل الغذائي لدينا ، مما يساعد أجسامنا على حرق المزيد من السعرات الحرارية على مدار اليوم، إذا لم يكن كل هذا كافيًا، فإن تناول وجبة فطور جيدة يرتبط أيضًا بمستويات أعلى من السعادة، ومع ذلك، في حين أن وجبة الإفطار مهمة حقًا، فلن يكون لجميع الأطعمة نفس الفوائد.

ماذا تأكل على الإفطار لتجعلك أكثر سعادة

إن الإفطار يجب أن يجعلك "متحمسا لهذا اليوم" لأنها تؤمن حقًا أن الإفطار الجيد يؤهلك ليوم رائع في المستقبل،يجب على الجميع أن يجدوا خيار الإفطار الصحي الذي يجعلهم متحمسين للعيش حياة صحية. بعض وجبات الإفطار التى تجعلك تشعر بالسعادة تشمل عصير التوت اللذيذ ، أو الشوفان اللذيذ طوال الليل ، أو الكيوي والليمون المنظف.. كل هذه الخيارات يمكن أن تساعدك على جعلك تشعر بالسعادة لأنها مليئة بالمكونات المعززة للمزاج والمثالية لبدء الأشياء بشكل صحيح وإعطاء جسمك ما يحتاجه للنهوض والذهاب. "

واوصى الخبراء دائمًا ببدء اليوم بوجبة إفطار غنية بالكربوهيدرات المعقدة والبروتين والدهون الصحية والألياف. سيوفر طاقة مستدامة طوال الصباح ويساعد في الحفاظ على استقرار نسبة السكر في الدم.
 
سيساعد هذا في تقليل تعطل الطاقة وتقلبات المزاج في وقت لاحق من اليوم ، ويمنعك من تناول وجبة خفيفة سكرية حوالي الساعة 11 صباحًا".
 

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