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خطوات.. كيفية تحرير جدول مواعيد النوم على iPhone

01 آب / أغسطس 2023 09:13

تكنولوجيا
تكنولوجيا

إذا كنت بحاجة إلى تحديث جدول مواعيد النوم، فيمكنك إجراء تغييرات على جدول الأوقات الكامل أو على "الاستيقاظ التالي فقط"، ومن خلال "الاستيقاظ التالي فقط"، تنطبق التغييرات التي تجريها على اليوم التالي فقط، أما التغييرات التي تُجرى على جدول الأوقات الكامل فتنطبق على جميع الأيام المقبلة.

كيفية تحرير جدول مواعيد النوم على iPhone

1- افتح تطبيق "صحتي"، ثم اضغط على "تصفح" أسفل الشاشة، ثم اضغط على "النوم".

2- إذا كان وضع النوم محفوظًا في قائمة "المفضلة"، فيمكنك الوصول إليه من صفحة "الملخص" في تطبيق صحتي.

3- اضغط على "تحرير" أسفل جدول مواعيد النوم في "التالي".

4- اسحب شريط التمرير المنحني لإعداد أوقات "وقت النوم" و"الاستيقاظ". يصبح لون شريط التمرير برتقاليًا إذا لم يتوافق الجدول مع هدف النوم.

5- اضغط على "المنبه" لتشغيل المنبه وضبط صوت المنبه ومستوى الصوت والحس اللمسي.اضغط على "تم"، ثم احفظ التغييرات.

يمكنك أيضًا تغيير " منبه الاستيقاظ  " التالي من تطبيق "الساعة".

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