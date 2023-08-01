إلغاء حظر حساب Twitter / X الخاص بـ Kanye West مرة أخرى

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن X ، المعروف سابقًا باسم Twitter ، أعاد كاني ويست إلى المنصبه بعد أن تم حظره في ديسمبر الماضي لنشره على تويتر صورة لصليب معقوف، حيث قامت منصة Elon Musk بهذه الخطوة فقط بعد التأكد من أن West لن ينشر محتوى معاد للسامية أو أي محتوى ضار آخر، بالإضافة إلى ذلك، لن تظهر الإعلانات بجوار مشاركاته ولن يتمكن من تحقيق الدخل من الحساب.

بعد فترة وجيزة من الحصول على Twitter في الخريف الماضي، تعهد Musk - الذي يطلق على نفسه "المطلق لحرية التعبير"، بإعادة التفكير في الحظر الدائم بناءً على قواعد الموقع، ما لم يتم انتهاك القوانين، وفقاً لموقع engadget.

منذ ذلك الحين، أعاد حساب دونالد ترامب (الذي لم يقم بالتغريد لاحقًا)، إلى جانب شخصيات أخرى مثيرة للجدل، بما في ذلك النازيون الجدد المعلنون، في وقت سابق من هذا العام، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن ماسك كان مسؤولاً عن تصاعد معاداة السامية على الموقع، مضيفة أن تويتر "مليء بالمؤامرات المعادية للسامية وخطاب الكراهية الذي يستهدف اليهود في جميع أنحاء العالم".

تأتي هذه الأخبار بعد أن قام Musk بتغيير اسم وشعار Twitter إلى X، ولقد وضع مؤخرًا علامة X القوية على سطح مقر الشركة في سان فرانسيسكو، وأخبر X لاحقًا مفتشي المباني بالمدينة أن اللافتة كانت مؤقتة لحدث ما، غرد ماسك أن المقر الرئيسي لـ X سيبقى في سان فرانسيسكو "الجميلة" على الرغم من أن المدينة في "دوامة الموت".