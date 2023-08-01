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العمل تشارك في الملتقى الإرشادي الأكاديمي الأول لخريجي الثانوية

01 آب / أغسطس 2023 09:37

العمل تشارك في الملتقى الإرشادي الأكاديمي الأول لخريجي الثانوية
العمل تشارك في الملتقى الإرشادي الأكاديمي الأول لخريجي الثانوية

غزة- وكالة الرأي:

شاركت وزارة العمل ممثلة بالإدارة العامة للتشغيل على مدار يومين متواصلين في الملتقى الإرشادي الأكاديمي الأول لخريجي الثانوية العامة-2023 الذي نظمته وزارة التربية والتعليم العالي بمركز رشاد الشوا الثقافي.

وقال أ. سفيان بحر مدير دائرة التوجيه والإرشاد بالوزارة، في اليوم الأول، إن مثل هذه اللقاءات تهدف إلى توعية وإرشاد الناجحين في الثانوية العامة لاختيار تخصصاتهم الجامعية المستقبلية وفقاً لحاجة سوق العمل المحلي والدولي.

وأضاف إن الوزارة حريصة على توجيه الطلبة نحو اختيار تخصصاتهم النابعة من رغباتهم الداخلية وقدرتهم على التحصيل الأكاديمي والمهني وبالتالي ضمان فرصة الحصول على العمل بعد التخرج.

ونوه إلى أن الوزارة وزعت نشرة خاصة خلال اليومين على جميع طلبة الثانوية العامة الحاضرين، بالنسب والأرقام حول واقع التخصصات الجامعية في قطاع غزة وكيفية اختيار التخصص الجامعي أيضاً.

من جانبه، تحدث م. أحمد النبريص في اليوم الثاني حول التوجهات المستقبلية لسوق العمل محليا ودولياً، قائلاً إن التوجه الحالي نحو العمل عن بعد والمشاريع الصغيرة لما لها من أهمية في التنمية الاقتصادية والازدهار.

وأشار إلى ضرورة أن يتعلم طلبة الثانوية العامة المهارات الحياتية الأساسية إلى جانب تخصصاتهم الجامعية، وضرورة تعلم لغات أخرى إلى جانب اللغة الأم، ليستطيع بذلك الطلبة التسويق لأنفسهم من خلال سوق العمل المحلي والدولي.

وتم فتح باب النقاش والاستفسارات لجميع الطلبة المشاركين بهدف توضيح واقع التخصصات الجامعية، وتقديم النصائح لهم في مرحلتهم الدراسية المقبلة.

وشارك في اللقاء إلى جانب وزارة العمل عدداً من النقابات المهنية، والجامعات الفلسطينية، والأكاديميين والمختصين وأصحاب التجارب في سوق العمل، وعشرات الطلاب والطالبات من جميع محافظات قطاع غزة.

364756364_2627144254116839_1590594331443907544_n العمل تشارك في الملتقى الإرشادي الأكاديمي الأول لخريجي الثانوية 358148820_2627144250783506_6186663431328322596_n
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