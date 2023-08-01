الإعلام الحكومي: 89 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية خلال يوليو

غزة - وكالة الرأي :

سجل المكتب الإعلام الحكومي في تقريره لشهر يوليو/تموز2023، “89 “انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية في الأراضي الفلسطينية، توزعت في ارتكاب قوات الاحتلال “ 76” انتهاكاً من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومشاركة إدارات مواقع التواصل الاجتماعي في محاربة المحتوى الفلسطيني، يقابله” 13 “ من الانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

انتهاكات اسرائيلية :

ورصد التقرير الشهري عدد من الإصابات جراء اعتداءات الاحتلال والمستوطنين على أكثر من “19“ صحفياً وإعلامياً من بينهم ثلاث صحفيين من قطاع غزة، واستهدافهم بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، والرش بغاز الفلفل وقنابل الغاز الحارقة، وضربهم بالهراوات واعقاب البنادق وركلهم وسحلهم وإلقاء الحجارة و إطلاق الكلاب الشرسة لمطاردتهم، خلال تغطيتهم اعتداءات الاحتلال على المواطنين وكافة أرجاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي جانب الاستدعاء والاحتجاز وتمديد الاعتقال وإصدار الأحكام، سجلت وحدة الرصد والمتابعة “ 9” حالات من بينهم احتجاز الصحفيين معتصم سقف الحيط، ومحمد تركمان، وكريم خمايسة، وكذلك تجديد الاعتقال الإداري لكل من الصحفي نضال أبو عكر لمدة ستة أشهر، وعمر أبو الرب لمدة أربعة أشهر، وإصدار قرار بالاعتقال الإداري للصحفي محمد منى لمدة ستة أشهر، بالإضافة الى تمديد اعتقال وتوقيف دون محاكمة للصحفي رمزي العباسي ثلاث مرات خلال ذات الشهر.

إلى ذلك وثق التقرير، “21 ” حالات منع وعرقلة عمل الصحفيين بالضفة والداخل المحتل، لمنع جرائم الاحتلال ومستوطنيه خلال عمليات الاقتحامات للمدن والبلدات الفلسطينية بما فيها مدينة ومخيم جنين ونابلس والخليل ومنع المسيرات المنددة باعتداءات الاحتلال على مخيم جنين.

كما سجل التقرير “7 ” حالات تحطيم لمعدات صحفيين وكاميرات وأجهزة بث، ومركبات وحرق بعضها وتدمير بشكل كلي لعدد منها خلال تغطيتهم المباشرة لعدوان الاحتلال.

وسجل التقرير “ 1” حالة اقتحام لمنزل الصحفي جويد التميمي والعبث والتفتيش والتحطيم بالأثاث وممتلكاته قبل اعتقاله.

فيما تم تسجيل “ 1” حالة منع من السفر بحق الصحافية مجدولين حسونة للسفر للأردن ومنها لتركيا وكونها تعمل مراسلة لصحيفة"TRT".

كما تم تسجيل “ 1” فرض غرامة مالية بحق الصحافية المقدسية لمى غوشة والحكم عليها بالعمل لصالح الجمهور لمدة تسعة أشهر كشريطة فك الحبس المنزلي عليها.

أما فيما يتعلق بالمضايقات داخل سجون الاحتلال سجل التقرير “ 1” حالة يتعرض لها باستمرار الأسير المريض الكاتب وليد دقة، وحرمانه من العلاج اللازم للتخفيف عن آلامه كونه مريض سرطان، كما يرفض الاحتلال الافراج عنه بعد انتهاء مدة اعتقاله.

وبشأن انتهاكات مواقع التواصل الاجتماعي، سجلت وحدة الرصد والمتابعة أكثر من” 16” حالة ، تم خلالها حظر الفيس بوك حساب أحد الصحفيين بعد التآمر مع الاحتلال الإسرائيلي للمحتوى الفلسطيني بذريعة نشر على المواقع ما يخالف تعليمات النشر، فيما شنت منصة "الواتس آب" هجوما عنيفا على مجموعات وحسابات الصحفيين والإعلاميين وحذفت أكثر من مجموعتين، وحذف أرقام شخصية لأكثر من 15 صحفياً على "الواتس آب" .

اعتداءات فلسطينية :

وفي جانب الاعتداءات الفلسطينية، وثق التقرير” 13” حالة من الانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومجهولين على الطواقم الصحفية، كان من ضمنهم اعتقال وتمديد اعتقال من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدد”5” حالات وهم أحمد البيتاوي وتمديد اعتقاله (افرج عنه)، عقيل عواودة وتمديد اعتقاله(افرج عنه)، وسامي الساعي.

فيما سجل التقرير حالة”1” اقتحام مكتب الصحفي سامي الساعي قبل أن تقوم الأجهزة الأمنية باعتقاله.

كما استمرت الأجهزة الأمنية الفلسطينية استدعاء واحتجاز الصحفي أحمد البيتاوي”5” مرات متتالية لمدة ست ساعات، واتهامه بـ"شتم السلطات العامة"، حيث سجل التقرير “2” حالة اتهام وتهديد.

تفاصيل انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي التي رصدتها وحدة الرصد والمتابعة بحق الصحفيين خلال شهر يوليو 2023 :

1/7/2023: اعتدى مستوطنون، على المصوّر الحرّ إسحاق الكسبة بالضرب بالعصيّ والرشق بالحجارة، ما أدى إلى إصابته بكسور في القفص الصدري، خلال توجّهه بسيارته إلى مدينة رام الله.

2/7/20233: أصدرت محكمة الاحتلال الإسرائيلي قراراً بالاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر بحق الأسير الصحفي محمد أنور منى، بعد اعتقاله من منزله بتاريخ27 يونيو2023 في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

3/7/2023: استهدفت القوات الإسرائيلية، كُلاً من مراسل وكالة "روسيا اليوم" عبد الرحمن يونس، وطاقم تلفزيون "العربي" الذي ضمّ المراسل عميد شحادة والمصوّر ربيع المنير، وطاقم وكالة "الأناضول" التركية الذي ضمّ المراسل هشام أبو شقرا والمصوّر عصام الريماوي، بالرصاص الحيّ، ما أدى إلى تحطيم كاميرا تلفزيون "العربي" وإحراقها وتفجير2 أجهزة البث، خلال تغطيتهم اقتحام جنودها مخيم جنين.

3/7/2023: أُصيب المصوّر في شركة "بال مومنتا جروب" للإنتاج والمضامين الإعلامية" أسامة صالح من التلفزيون العربي، برضوض شديدة جراء إلقاء قوات الاحتلال عليه بشكل مباشر قنبلة غاز في قدمه اليمنى، أثناء تغطيته المسيرات في منطقة "ملكة" شرق مدينة غزة.

4/7/2023: أصيب الصحفي أشرف السراج، مراسل فضائية "فلسطين اليوم" وعدد من الصحفيين بالقنابل الدخانية المسيلة للدموع التي أطلقها الاحتلال الإسرائيلي صوبهم، خلال تغطية فعالية الإرباك شرق مدينة خان يونس، تضامنًا واسنادًا لمخيم جنين الصامد.

4/7/2023: إصابة الصحفي فادي شناعة في قدمه بقنبلة غاز اثناء تغطيته في منطقة شرق خزاعة، مسيرة احتجاجية على العدوان الإسرائيلي في مخيم جنين.

4/7/2023: منعت قوات الاحتلال مراسلة وكالة "الجرمق" كارين الباش، ومراسل موقع "بكرا" رشاد عمري من التغطية الصحافية أمام مركز الشرطة في مدينة حيفا، لتظاهرة احتجاجية في مدينة حيفا ضدّ اقتحام الجيش الإسرائيلي مخيم جنين.

4/7/2023: استهدفت قوات الاحتلال، مراسل قناة "دوتشي فيله" الألمانية رجائي خطيب بقنابل الغاز السام والرصاص الحي، وذلك بهدف منعه عن تغطيته اقتحامها لمخيم جنين.

4/7/2023: اعتدت مستوطِنة، على مراسل وكالة "الجرمق" عبد الله إبراهيم، ومراسل موقع "بكرا" محمد خليلية بالدفع والشتم، خلال تغطيتهما تظاهرة مندّدة باقتحام القوات الإسرائيلية مخيم جنين، بالقرب من حاجز الجلمة المؤدي إلى مدينة جني، كما عرقلت تصويرهما بتغطية الكاميرا خلال التصوير.

5/7/2023: اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مصوّر التلفزيون "العربي" جمال عوض، والصحفي الحرّ أحمد أبو صبيح بالضرب والدفع بالهراوات على يديهما وسيقانهما مما أدى لرضوض شديدة، كما تم منعهما من تغطية وقفة تضامنية مع مخيم جنين في شارع صلاح الدين شرقي القدس.

6/7/2023: استهدفت قوات الاحتلال سيارة المصور الصحفي كريم خمايسة بالرصاص الحي، ما أدى لتحطم زجاجها الخلفي، خلال تغطيته اقتحام قوات الاحتلال منزل عائلة الشهيد أحمد غيظان في قرية قبية، غرب رام الله، كما أعاقت قوات الاحتلال عمل الطواقم الصحفية ومنعتها من التغطية والمغادرة.

6/7/2023: احتجزت قوات الاحتلال الصحفي معتصم سقف الحيط وحققت معه قرب دوار دير شرف غرب نابلس ومن ثم أفرجت عنه.

10/7/2023: جددت محكمة الاحتلال المنع من السفر بحق الصحافية مجدولين حسونة مراسلة القناة التركية "تي آر تي"، بدون تهمة تذكر لأمد غير معلوم، بعد منعها لأربع سنوات.

10/7/2023:اعتدت قوات الاحتلال على المصورين الصحفيين محمد تركمان، وكريم خمايسة بالضرب، واحتجزتهما لعدة ساعات كما اعطبت مركبة تركمان الشخصية مِن قِبل الاحتلال على حاجز دير شرف غرب مدينة نابلس فجر اليوم.

11/7/2023: قرّرت المحكمة المركزية في القدس، إنهاء الحبس المنزلي بحقّ الصحافية الحرّة لمى غوشة، كما حكمت عليها بالعمل لخدمة المجتمع لمدة 9 أشهر وفرض غرامة مقدارها 4500 شيكل، بحجّة "التحريض".

12/7/2023: أجلت محكمة الاحتلال محاكمة الناشط والصحفي المقدسي رمزي العباسي لمدة أسبوع للمرة الرابعة على التوالي حيث أجلها في 25/5 الى 29 مايو، ثم الى 11 تموز ليعاد والاحتلال تأجيلها إلى أجل غير مسمى، وكانت قوات الاحتلال اعتقلت بتاريخ 2/4/2023، العباسي من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بعد أن أوقفته وهو يقود مركبته في القدس، واقتادته إلى مركز تحقيق "المسكوبية".

12/7/2023: داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزل الصحفي في وكالة "وفا" جويد التميمي، مصطحبة كلابا بوليسية ، وعاثت بمحتويات المنزل خراباً وحطمت محتوياته وكسرت الأبواب والنوافذ، وأطلقت قنابل غاز سام في محيط المنزل، وأجرت معه عقب تفتيش مركبته والعبث بهاتفه الخلوي، تحقيقاً ميدانياً حول عائلته.

18/7/2023: ماطلت إدارة السجون تُماطل في تقديم العلاج اللازم للأسير الكاتب وليد دقة، وترفض الافراج عنه أو نقله لمستشفى مدني لتلقي العلاج المناسب، وتمعن سلطات الاحتلال في انتهاك علاج أبو دقة، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأمراض والأوجاع داخل أجسادهم.

21/7/2023: أجلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي للمرة الخامسة، محاكمة الصحفي الأسير "رمزي العباسي"، إلى أجل غير مسمى.

20/7/2023: شنت منصة "الواتس آب" هجوما عنيفا على مجموعات وحسابات الصحفيين والإعلاميين وحذفت أكثر من مجموعتين، وحذف أرقام شخصية لأكثر من 15 صحفياً على "الواتس آب" .

21/7/2023: حذفت إدارة الفيسبوك حساب الصحفي مصلح أبو غالي بحجة مخالفة سياسة النشر.

23/7/2023: أصيب المصور الصحفي مشهور الوحواح برضوض نتيجة الاعتداء عليه من قبل جنود الاحتلال، جنوب غرب مدينة الخليل، ومنعهم من تغطية تجريف المستوطنين أراضي فلسطينية بين قريتي دير سامت وبيت عوا والاستيلاء عليها.

25/7/2023:جددت مخابرات الاحتلال الاعتقال الإداري بحقّ المعتقل الصحفيّ نضال أبو عكر “55 عامًا” من مخيم الدهيشة في بيت لحم، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، ولمدة ستة شهور.

25/7/2023: منعت قوات الاحتلال في قرية دير استيا غرب سلفيت الصحفيين من تغطية المسيرة المنددة بالاستيلاء على الأراضي في البلدة، وأطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب الطواقم الإعلامية واعتدت عليهم.

25/7/2023: منعت قوات الاحتلال الصحفيين من تغطية اغتيال الاحتلال لثلاث شبان عند بوابة جبل جرزيم في نابلس، وأغلقت المنطقة ومنعتهم من الوصول.

27/7/2023: استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الصحفي مراسل قناة عودة الفضائية "يوسف شحادة" بالرصاص المطاطي لمنعه من تغطية المواجهات التي اندلعت في حي الطيرة بمدينة رام الله.

27/7/2023: جددت محكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية الاعتقال الإداري للمرة الخامسة على التوالي، بحق الأسير "الصحفي عمر أبو الرب" لمدة 4 شهور إضافية، وكانت اعتقلت مراسل شبكة فلسطين تايمز الصحفي "أبو الرب" بتاريخ 1/4/2022.

28/7/2023: عرقل عدد من المستوطنين وقوات الاحتلال عمل الصحفيين واستفزوهم بهدف منعهم عن تغطية اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.

تفاصيل الانتهاكات الداخلية الفلسطينية خلال شهر يوليو 2023 :

5/7/2023: اعتقلت أجهزة المخابرات التابعة للسلطة الفلسطينية الصحفي أحمد حامد البيتاوي”41 عاماً” مراسل وكالة "سند" للأنباء بعد مداهمة منزله في نابلس، وتم التحقيق معه وسط الشتم والسب والتهديد بالضرب والشبح، واتهامه بـ"شتم السلطات العامة" على خلفية منشورات له على "فايسبوك".

13/7/2023: مددت الأجهزة الأمنية اعتقال الزميل الصحفي أحمد البيتاوي رغم صدور قرار من محكمة صلح نابلس بالإفراج عنه.، ومن ثم أفرجت عنها بعد اعتقال 10 أيام لدى جهاز المخابرات العامة في نابلس.

13/7/2023: اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية الصحفي الحر عقيل عواودة، وتم التحقيق معه وسط الشتم والسب والتهديد بالضرب والشبح، واتهامه بإثارة النعرات في الضفة.

15/7/2023: مددت أجهزة الأمن الفلسطينية اعتقال الصحفي عقيل عواودة 48 ساعة بتهمة إثارة النعرات، ومن ثم أفرجت عنه في اليوم التالي بعد اعتقال دام بضعة أيام.

20/7/2023 : استدعت أجهزة المخابرات الفلسطينية الصحفي أحمد حامد البيتاوي يومياً لمدة خمسة أيام واحتجازه من الساعة 9 صباحاً حتى 3 عصراً، وذلك بعد اعتقال استمر 9 أيام، واتهامه بـ"شتم السلطات العامة".

31/7/2023: اعتقلت أجهزة المخابرات الفلسطينية الصحفي سامي الساعي “43 عاماً”، بعد مداهمة مقر عمله في طولكرم.