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بقيمة 103 آلاف شيكل

"الشرطة المجتمعية" تُنهي عدة خلافات مالية بمحافظة خانيـونس

01 آب / أغسطس 2023 10:10

"الشرطة المجتمعية" تُنهي عدة خلافات مالية بمحافظة خانيـونس

خانيونس- وكالة الرأي

أنهت دائرة الشرطة المجتمعية بمحافظة خانيونس 8 خلافات مالية بقيمة 57 ألف شيكل و9 آلاف دولار، و2500 دينار خلال الأسبوع الماضي.
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وأشار المقدم إبراهيم السنوار مدير الشرطة المجتمعية في محافظة خانيونس، إلى أنه تم استقبال عدة شكاوى من المواطنين على إثر خلافات مالية ومعاملات تجارية بينهم.

ولفت إلى أنه تم جمع أطراف الخلاف والاستماع لأقوالهم، وطرح العديد من الحلول، حيث تم التوصل لاتفاق، والتنازل عن الشكاوى حسب الأصول.

وأكد السنوار أن الشرطة المجتمعية تواصل جهودها في حل النزعات بين المواطنين وتقريب وجهات النظر في إطار المحافظة على النسيج المجتمعي.

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