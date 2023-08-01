"المباحث "تخطر 12 منشأة تموينية وتجارية مخالفة للشروط الصحية

غزة-وكالة الراي

أخطرت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة قسم الأمن الغذائي، بمشاركة وزارة الصحة، (12) منشأة تموينية و تجارية، لتنفيذ الشروط الصحية.

وبينت مباحث التموين أنها وخلال جولاتها، حررت الاخطارات المذكورة لعدد من المخابز والمطاعم وخطوط الانتاج لمواد غذائية، وذلك لمخالفتها الشروط والمتطلبات الصحية اللازمة في بيئة العمل.

وفي سياق منفصل ضبطت دائرة مباحث التموين والمعادن الثمينة قسم حماية المستهلك بالاشتراك مع وزارة الاقتصاد 12 طن من المواد الغذائية المخالفة للمواصفات الفلسطينية.

وعليه تمت إحالة ملفات القضايا للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للأصول.

