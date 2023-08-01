الاحتلال يقمع الأسرى في سجني “جلبوع” و”عسقلان”

الداخل المحتل - وكالة الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات قمع جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجني “جلبوع” و”عسقلان”، وسط حملة تنقلات في صفوف المعتقلين.

وقامت إدارة سجون الاحتلال بنقل جميع الأسرى القابعين في سجن عسقلان إلى سجن نفحة الصحراوي، ضمن انتهاكاتها المتصاعدة بحق الحركة الأسيرة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال غرف عدد من الأسرى في سجن “جلبوع”، وحولت بعضهم إلى التحقيق، فيما قامت بعزل أحد الأسرى.

واستهدفت عمليات القمع التي نفذتها قوات الاحتلال غرف الأسرى التابعين للجبهة الشعبية في سجن جلبوع، وحولت الأسرى وائد الجاغوبب ونادر صدقة وحكمت عبد الجليل وأحمد العارضة إلى التحيقي.

وجرى نقل الأسير القيادي بالجبهة الشعبية وائل الجاغوب إلى العزل الانفرادي في سجن “سلمون”، وتستعين إدارة سجون الاحتلال بالوحدات الخاصة وقوات القمع خلال حملات التفتيش والتنكيل بالأسرى.

يشار إلى أن قرابة 5 آلاف أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم 31 أسيرة و160 طفلاً وقاصراً و700 مريض و1083 معتقلاً إدارياً.