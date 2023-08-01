وكالة الرأي الفلسطينية المختار أسامة بربخ: التحقيق الحكومي في حادثة "أبو قوطة" تميّز بالعدالة وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية "ومؤسسة وافا تنفذان سلسلة زيارات لمشاريع الاستصلاح الزراعي وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يقمع الأسرى في سجني “جلبوع” و”عسقلان” وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة تضبط 27 هاتفاً خلوياً مفقودًا وكالة الرأي الفلسطينية رئاسة العمل الحكومي تعلن نتائج التحقيق بوفاة "أبو قوطة" وكالة الرأي الفلسطينية "المالية" تنشر أسعار المحروقات والغاز لشهر أغسطس وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية "المباحث "تخطر 12 منشأة تموينية وتجارية مخالفة للشروط الصحية وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2585) الثلاثاء 1/8/2023 وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يسيجون أراضي في الأغوار الشمالية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

أجرى حملة تنقلات تعسفية

الاحتلال يقمع الأسرى في سجني “جلبوع” و”عسقلان”

01 آب / أغسطس 2023 11:36

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الداخل المحتل - وكالة الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات قمع جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجني “جلبوع” و”عسقلان”، وسط حملة تنقلات في صفوف المعتقلين.

وقامت إدارة سجون الاحتلال بنقل جميع الأسرى القابعين في سجن عسقلان إلى سجن نفحة الصحراوي، ضمن انتهاكاتها المتصاعدة بحق الحركة الأسيرة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال غرف عدد من الأسرى في سجن “جلبوع”، وحولت بعضهم إلى التحقيق، فيما قامت بعزل أحد الأسرى.

واستهدفت عمليات القمع التي نفذتها قوات الاحتلال غرف الأسرى التابعين للجبهة الشعبية في سجن جلبوع، وحولت الأسرى وائد الجاغوبب ونادر صدقة وحكمت عبد الجليل وأحمد العارضة إلى التحيقي.

وجرى نقل الأسير القيادي بالجبهة الشعبية وائل الجاغوب إلى العزل الانفرادي في سجن “سلمون”، وتستعين إدارة سجون الاحتلال بالوحدات الخاصة وقوات القمع خلال حملات التفتيش والتنكيل بالأسرى.

يشار إلى أن قرابة 5 آلاف أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال، بينهم 31 أسيرة و160 طفلاً وقاصراً و700 مريض و1083 معتقلاً إدارياً.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى حمد بغزة يستعد لإجراء 50 عملية زراعة قوقعة جديدة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟