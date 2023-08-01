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المختار أسامة بربخ: التحقيق الحكومي في حادثة "أبو قوطة" تميّز بالعدالة

01 آب / أغسطس 2023 11:52

المختار أسامة بربخ: تحقيق الجهات الحكومية في حادثة
المختار أسامة بربخ: تحقيق الجهات الحكومية في حادثة

خانيونس - وكالة الرأي:

أكد أسامة بربخ أحد وجهاء ومخاتير عائلة بربخ، أن تحقيق الجهات الحكومية في حادثة وفاة المواطن شادي أبو قوطة تميّز بالعدالة، مقدماً شكره وتقديره إلى كل من أنجز في التحقيق وعمل على إحقاق الحق لأهله.

وقال بربخ في تصريحات صحفية، معقباً على نتائج التحقيق التي نشرتها رئاسة العمل الحكومي: "التحقيق كان فيه عدالة ومباركة من الجميع وتبيان للحقائق وإعطاء لكل حقٍ حقه ونثمن هذا الجهد الطيب من الحكومة".

وأضاف: "نقدم الشكر والتقدير لكل من أنجز في التحقيق وإحقاق الحق لأهله وهو شيئ تشكر عليه الجهات التنفيذية لما قامت به من جهد مبارك".

وتابع: "جهد العشائر المخاتير ولجان الإصلاح لن يكون له إنجاه دون أن يكون له دعم حكومي من الجهة التنفيذية".

وبين وجود رضى وارتياح كامل لنتائج التحقيق من عشيرة الفقيد أبو قوطة.

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