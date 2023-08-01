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الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً من طولكرم

01 آب / أغسطس 2023 12:25

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

طولكرم - وكالة الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أسيرا محررا من ضاحية شويكة شمال طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر حمزة رياض فريج، بعد أن داهمت منزله في حارة النعالوة، وفتشته.

 

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