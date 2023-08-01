الاحتلال يعتقل أسيراً محرراً من طولكرم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أسيرا محررا من ضاحية شويكة شمال طولكرم.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر حمزة رياض فريج، بعد أن داهمت منزله في حارة النعالوة، وفتشته.
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01 آب / أغسطس 2023 12:25
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أسيرا محررا من ضاحية شويكة شمال طولكرم.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر حمزة رياض فريج، بعد أن داهمت منزله في حارة النعالوة، وفتشته.
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