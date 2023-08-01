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بدء منح مستفيدي الشؤون شحنة كهرباء 50 شيكل مجانًا شهريًا

01 آب / أغسطس 2023 12:56

غزةوكالة الرأي :

قالت شركة توزيع الكهرباء في محافظات غزة، إنها بدأت صباح اليوم بتنفيذ المرحلة الأولى بخصوص منح مشتركي العدادات الذكية المنتفعين من الشؤون الاجتماعية شحنة بقيمة (50) شيكل.

وأوضحت أن ذلك تم بناء على كشف وزارة التنمية الاجتماعية كونها الجهة المخولة بتنسيب الاشتراكات المرشحة للاستفادة.

وذكرت أنه تم تحديد الكشف شهرياً من خلال قاعدة البيانات الحكومية بشكل الكتروني، حيث يأتي ذلك تنفيذاً لقرار حكومي صدر مؤخراً.

وبينت الشركة أنه سيتم تنفيذ المنحة بشكل آلي وشهري للمنتفعين من خدمة العدادات الذكية دون الحاجة لمراجعة الشركة.

وأكدت أنه لن يتم استقطاع أي مبالغ من المنحة الحكومية المقدمة للمشتركين.

ودعت الشركة المشتركين منتفعي الشؤون الاجتماعية الغير مستفيدين من المنحة بالدخول على الموقع الإلكتروني للشركة وتحديث بياناتهم والاطلاع على شروط الانتفاع.

وقدمت الشكر للجنة متابعة العمل الحكومي والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة على جهودهم المبذولة في دعم المشتركين من منتفعي الشؤون الاجتماعية.

 

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