كتائب القسام تغرّد: واسأل أنفاق الرعب.. كيف ابتلعت هدار؟

رفح - وكالة الرأي:

قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام، اليوم الثلاثاء، إنه مع مرور أعوام على معركة العصف المأكول، وما أخفته في طيّاتها وصندوقها الأسود من معلومات، يبقى العدو في حيرة من أمره، محاولاً بكل ما يملك من أجهزة تقنية واستخباراتية، الوصول إلى معلومة واحدة، عن حياة ومصير جنوده في غزة، ولكن أنّى له ذلك إلا بدفع الثمن.

وغردت كتائب القسام عبر قناتها على تليجرام، بعد نشر تفاصيل جديدة بمناسبة الذكرى التاسعة لعملية أسر الجندي الإسرائيلي هدار غولدن في مدينة رفح: "واسأل أنفاق الرعب.. كيف ابتلعت هدار".

وفي تقرير نشرته عبر موقعها العسكري، قالت كتائب القسام: في مثل هذا اليوم تمر ذكرى اختفاء الضابط الصهيوني "هدار جولدن"، خلال معارك اليوم الـ 26 من العصف المأكول، بعد تصدي مجموعة من كتائب القسام لقوة صهيونية توغلت بعمق يزيد عن كيلومترين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.