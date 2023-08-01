الأوقاف تشرع بتنفيذ دورات تدريبية للموظفين الجدد

غزة - وكالة الرأي

شرعت وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بتنفيذ دروات تدريبية على مستوى المحافظات، تستهدف موظفي الخدمات المسجدية، بهدف تأهيلهم في انجاز مهامهم بالشكل المطلوب.

بدوره أوضح مسؤول ملف التدريب أ. مروان البردويل أن الأوقاف تبذل جهوداً كبيرة لتطوير بيئة العمل، منوهاً بأن الدورات تهدف إلى إعداد الموظفين الجدد وتأهيلهم للاندماج في الهيكل الوظيفي، إلى جانب تعريفهم بالحقوق والواجبات والمهارات العملية اللازمة لتنفيذ أعمالهم.

وأشار إلى أن الدورات سيشارك فيها موظفي الخدمات المسجدية كافة على مستوى المحافظات، من أجل تقديم خدمة أفضل للجمهور، مبيناً بأن الدورات ستترك أثراً كبيرة لدي المشاركين من خلال تطوير قدراتهم العملية.

مشيداً بجهود مديريات الأوقاف الخمس المبذولة في إنجاح الدورات والمتابعة المستمرة لها، من أجل تحقيق الهدف المطلوب منها.