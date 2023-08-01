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رئيس سلطة الأراضي يناقش عملية تسوية العشوائيات

01 آب / أغسطس 2023 03:02

رئيس سلطة الأراضي يناقش عملية تسوية العشوائيات
رئيس سلطة الأراضي يناقش عملية تسوية العشوائيات

غزة  - وكالة الرأي

اطلع رئيس سلطة الأراضي المستشار /د. عماد الباز خلال اجتماعه مع مدير عام التفتيش والمكاتب الفرعية أ. عصام الحمارنة وأ. موفق علوان مدير عام وحدة الشئون القانونية ومدراء دوائر الانتفاع الايجارات ومكتب غزة، على سير الاجراءات في تسوية أوضاع المتعدين وعدد الحالات التي انطبقت عليها الشروط وجرت تسوية أوضاعها والمعيقات التي تواجه استكمال تسوية العشوائيات.

وتناول اللقاء الذي جاء تنفيذاً لقرارات لجنة متابعة العمل الحكومية المتعلقة بتسوية أوضاع المتعدين على الأراضي الحكومية في العشوائيات السكنية في منطقة شمال قطاع غزة أيضاً، إمكانية منح تسهيلات للمواطنين لتشجيعهم على تسوية وتصويب أوضاعهم القانونية وتنظيم العشوائيات وفقاً للمخططات المقررة والمعتمدة من كافة الجهات الحكومية المختصة.

ويشار إلى أن سلطة الأراضي تعمل من خلال لجان مختصة على دراسة أوضاع المتعدين في العشوائيات والبالغ عددها (28) عشوائية في القطاع لتصويب أوضاعهم حسب القوانين والأنظمة المعمول بها وحسب القرارات الصادرة من لجنة متابعة العمل الحكومية بالتسوية في نفس مكان التعدي أو خارجه.

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