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حماس تبارك عملية إطلاق النار البطولية في القدس

01 آب / أغسطس 2023 06:43

حماس تبارك عملية إطلاق النار البطولية في القدس
حماس تبارك عملية إطلاق النار البطولية في القدس

غزة - وكالة الرأي

باركت حركة "حماس" عملية إطلاق النار البطولية بالقرب من مستوطنة معالية أدوميم بمدينة القدس المحتلة دفاعاً عن المسجد الأقصى ورداً على اقتحامات المستوطنين وأداء الطقوس التلمودية في باحاته.

وقال الناطق باسم الحركة د. عبد اللطيف القانوع: "إن ضربات الثائرين والمقاومين لن تتوقف دفاعاً عن أرضنا ومقدساتنا وإفشال مخطط حكومة المستوطنين ببناء الهيكل المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى".

 وأكد أن المقاومة ستظل مشرعة بكل وسائلها وأدواتها وفي مختلف أرجاء الضفة الغربية والقدس ضد المحتل الصهيوني، مشددا على أنها لن تنكسر أمام كل عمليات القتل والاعتقال والملاحقة والمحاولات اليائسة لاستئصالها.

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