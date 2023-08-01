"الاتصالات" تنهى أعمال تركيب الخط المجاني لاستقبال شكاوى المواطنين بـ" الداخلية"

غزة - وكالة الرأي

أنهت طواقم الإدارة العامة لمركز البيانات الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع مكتب المراقب العام لوزارة الداخلية اعمال تركيب وتشغيل الخط المجاني (410-310-1800) لاستقبال شكاوى المواطنين عن وزارة الداخلية.

وأوضح م. يامن مطر مدير عام الإدارة ان هذا العمل يأتي ضمن هدف تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها للمواطن باستخدام أسهل وأحدث الطرق الممكنة الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات وستوفر الخدمة للمواطن تسجيل الشكوى التي تقدم بها عبر الرقم المجاني مع تخصيص رقم داخلي لكل محافظة.

ويشار أن مركز البيانات الحكومية يوفر الاتصال الحكومي الموحد على الرقم 161 ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتسهيل وصول المواطنين للخدمات الالكترونية الحكومية والاستفادة من كافة التقنيات الحديثة.