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الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

02 آب / أغسطس 2023 09:31

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، إن قوة خاصة تسللت إلى مخيم عقبة جبر بأريحا، أعقبها وصول تعزيزات عسكرية، حيث تم اعتقال 4 شبان وتم اقتيادهم لجهة مجهولة، وهم: سائد حسني، محمد حسني، زكريا حسني، صالح شلون.

وقالت المصادر، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين أشرف وشادي عساكرة، بعد دهم منزل والديهما وتفتيشه في قرية العساكرة شرق بيت لحم.

وأضافت أن القوات اعتقلت من الخليل كلا من: نزار شحادة أبو عيشة (16 عاما)، وتامر خميس أبو عيشة (17 عاما)، وحمزة سياج (16 عاما)، وأحمد ربعي.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صهيب نوفل، وعدنان شاويش، من ضاحية السلام بالقدس المحتلة.

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