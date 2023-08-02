5 طرق لتحسين مناعة الأطفال حديثى الولادة

الجهاز المناعى لحديثى الولادة ليس قويًا مثل الجهاز المناعى للبالغين، كما أنه لم يتطور بشكل كامل، حيث إن المناعة التى تنقلها الأم إلى الطفل بعد الولادة لا تبقى طويلة وتبدأ فى التضاؤل ​​خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة الأولى من ولادة الطفل، وبالتالى من الضرورى اتخاذ التدابير اللازمة التي يمكن أن تساعد فى تقوية جهاز المناعة لدى الطفل وتساعد فى مكافحة الأمراض والالتهابات المختلفة، وفقا لما نشره موقع OnlyMyHealth.

1 - الرضاعة الطبيعية

تعتبر الرضاعة الطبيعية من أسهل الطرق وأكثرها فاعلية لتقوية مناعة الأطفال حديثى الولادة، ويحتوى حليب الثدى على أجسام مضادة وبكتيريا صحية تساعد على حماية الأطفال حديثى الولادة من العدوى والأمراض.

2 - التطعيمات

من الضرورى تطعيم طفلك لمكافحة الأمراض الخطيرة مثل الالتهاب الرئوى والتهاب السحايا، وسيتم تعزيز جهاز المناعة لطفلك حتى يتمكن من تحديد ومكافحة أى عدوى أو أمراض، ومنع المشكلات الرئيسية فى المستقبل، لضمان حماية أطفالهم حديثي الولادة، يجب على الآباء الالتزام بنظام التطعيم الذي اقترحه طبيب الأطفال.

3 - النظافة الجيدة

هناك ممارسة أخرى يجب على جميع الآباء اتباعها لحماية أطفالهم من العدوى وهي الحفاظ على النظافة الجيدة. يستلزم ذلك غسل اليدين باستمرار واستخدام معقمات اليدين والحفاظ على بيئة نظيفة.

4 - نظام غذائي متوازن

الغذاء الأمثل للأطفال يأتي من حليب الأم، لكن بعد أن يبدأوا في تناول وجبات صلبة، يجب على الوالدين توفير مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، النظام الغذائي المتوازن ضروري لدعم نمو المولود الجديد والمساعدة في نموه، البروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات كلها ضرورية لتطوير نظام مناعي قوي.

5 - النوم الكافي

هل تعلم أن قلة النوم يمكن أن تضعف جهاز المناعة لدى المولود وتزيد من خطر الإصابة بالعدوى؟ النوم ضروري للنمو البدني والعقلي لحديثي الولادة، لتحسين نوعية نوم الأطفال حديثي الولادة يجب على الآباء التأكد من حصولهم على قسط كافٍ من النوم وتطوير روتين ليلي.