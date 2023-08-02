الزعفران يخفف من أعراض الاكتئاب

الاكتئاب مشكلة تتطلب الاهتمام، ويمكن أن تساعد المكملات الطبيعية أيضًا فى تخفيف المشكلة إن لم تعالجها بالكامل، وأكد خبراء الصحة أن الزعفران يعمل كمضاد طبيعى للاكتئاب، الذى يمكن دمجه مع العلاج المنتظم للمساعدة فى مكافحة الأعراض الخفيفة إلى المتوسطة، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

اكتسب الزعفران اهتمامًا علميًا بفوائده المحتملة على الصحة العقلية، وألقت الدراسات الحديثة الضوء على الخصائص الرائعة للزعفران كمضاد طبيعى للاكتئاب، ما يوفر بصيص أمل لأولئك الذين يبحثون عن علاج الاكتئاب.

وناقش خبير التغذية راشد شودرى، فاعلية الزعفران فى مكافحة أعراض الاكتئاب، وأكد أن علاج الاكتئاب عادة ما يتضمن مزيجًا من تحسين صحة الأمعاء، وتحديد دورات النوم، والحصول على دعم عاطفي كافٍ من العائلة والأصدقاء، ما يساهم بشكل جماعي في علاج الاكتئاب.

وأكد راشد شودري، بأنه يمكن اعتبار الزعفران بديلاً لمضادات الاكتئاب الاصطناعية لعلاج الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط ومع ذلك، شدد على الحاجة إلى مزيد من البحث لكنها بداية واعدة.

كيف يخفف الزعفران من أعراض الاكتئاب

كشفت الأبحاث المنشورة في المكتبة الوطنية للطب أن الزعفران قد يكون مفيدًا في علاج أعراض الاكتئاب، في ثلاث دراسات قارنت مكملات الزعفران مع مجموعات مضادات الاكتئاب، لوحظ تحسنا كبيرا فى أعراض الاكتئاب بين المشاركين.

1. أظهر مستخلص الكروسين من الزعفران تأثيرًا في إدارة القلق بين الفئران، حيث أدى 50 مجم / كجم من الكروسين إلى تقليل معدلات القلق بشكل ملحوظ.

2. في العديد من الدراسات ، وجد أن تأثير الزعفران مشابه للأدوية المضادة للاكتئاب، في تجربة سريرية عشوائية ومزدوجة مدتها 6 أسابيع، أظهرت كبسولات الزعفران التي تبلغ 30 ملج يوميًا تأثيرًا مشابهًا في إدارة الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط ​​بين 30 بالغًا.

3. تم الإبلاغ عن أن مستخلص الإيثانول من بتلات الزعفران له نشاط مضاد للاكتئاب، كشفت تجربة عشوائية تجريبية مزدوجة التعمية لمدة 8 أسابيع أن 30 مجم / يوم من مستخلص بتلات الزعفران كان لها تأثير إيجابي على الاكتئاب الخفيف إلى المتوسط ​​لدى 40 مريضًا خارجيًا بالغًا.

في حين أن هذه الدراسات تعطينا الأمل في إيجاد حل طبيعي لإدارة الاكتئاب، إلا أن البحث لا يزال في مراحله الأولى، وأن هناك حاجة إلى متابعة طويلة الأمد قبل التوصل إلى استنتاجات مؤكدة بشأن فعالية الزعفران وسلامته في علاج أعراض الاكتئاب، إنها لفكرة رائعة أن تضيف الزعفران إلى وجباتك لتحسين مزاجك.