وكالة الرأي الفلسطينية المغربي الزلزولي يقلب الطاولة على تشافي وإدارة برشلونة وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يهزم ميلان في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد وكالة الرأي الفلسطينية ارسيلو يتسبب في إصابة مروعة للاعب منافس ويغادر الملعب باكيا وكالة الرأي الفلسطينية سامسونغ تكشف رسميا عن أقوى حواسب Galaxy Tab وكالة الرأي الفلسطينية موتورولا تطرح هاتف أندرويد بمواصفات ممتازة وسعر منافس وكالة الرأي الفلسطينية كيف تستعيد الصور المحذوفة على "فيسبوك"؟! وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 3 إصـابات بـ 5 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية المانجو تسبب الطفح الجلدى والبثور.. اعرف السبب وكالة الرأي الفلسطينية الزعفران يخفف من أعراض الاكتئاب وكالة الرأي الفلسطينية 5 طرق لتحسين مناعة الأطفال حديثى الولادة
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

سامسونغ تكشف رسميا عن أقوى حواسب Galaxy Tab

02 آب / أغسطس 2023 09:55

سامسونغ تكشف رسميا عن أقوى حواسب Galaxy Tab
سامسونغ تكشف رسميا عن أقوى حواسب Galaxy Tab

لفت انتباه عشاق التنقنية حاسب +Galaxy Tab S9 الذي صممته سامسونغ ليكون من بين أفضل الأجهزة الذكية المحمولة حاليا.

ويأتي الحاسب الجديد بهيكل أنيق ومتين مصنوع من المعدن والبلاستيك والألومينيوم، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (285.4/185.4/5.7) ملم، ووزنه 586غ.

أما شاشته فأتت Dynamic AMOLED 2X بمقاس 12.4 بوصة، دقة عرضها (2800/1752) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.

ويضمن الأداء الممتاز للجهاز معالج Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 265/512 غيغابايت.


أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثنائية العدسة بدقة (13+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 12 ميغابيكسل ولها القدرة على تصوير فيديوهات 4K.

ودعمته سامسونغ بمكبرات صوت عالية الأداء من AKG، ومنفذ USB Type-C 3.2، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 10090 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واطا.

المصدر: 3dnews

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

مستشفى حمد بغزة يستعد لإجراء 50 عملية زراعة قوقعة جديدة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟