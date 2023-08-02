سامسونغ تكشف رسميا عن أقوى حواسب Galaxy Tab

لفت انتباه عشاق التنقنية حاسب +Galaxy Tab S9 الذي صممته سامسونغ ليكون من بين أفضل الأجهزة الذكية المحمولة حاليا.

ويأتي الحاسب الجديد بهيكل أنيق ومتين مصنوع من المعدن والبلاستيك والألومينيوم، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، أبعاده (285.4/185.4/5.7) ملم، ووزنه 586غ.

أما شاشته فأتت Dynamic AMOLED 2X بمقاس 12.4 بوصة، دقة عرضها (2800/1752) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا، وتعمل مع تقنيات +HDR10.

ويضمن الأداء الممتاز للجهاز معالج Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2، ومعالج رسوميات Adreno 740، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 265/512 غيغابايت.



أما الكاميرا الأساسية له فأتت ثنائية العدسة بدقة (13+8) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 12 ميغابيكسل ولها القدرة على تصوير فيديوهات 4K.

ودعمته سامسونغ بمكبرات صوت عالية الأداء من AKG، ومنفذ USB Type-C 3.2، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 10090 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 45 واطا.

المصدر: 3dnews