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ارسيلو يتسبب في إصابة مروعة للاعب منافس ويغادر الملعب باكيا

02 آب / أغسطس 2023 10:01

ارسيلو يتسبب في إصابة مروعة للاعب منافس ويغادر الملعب باكيا
ارسيلو يتسبب في إصابة مروعة للاعب منافس ويغادر الملعب باكيا

طُرد الدولي البرازيلي السابق مارسيلو لاعب فلومينينسي، ليغادر الملعب باكيا بعدما تسبب في إصابة مروعة لمنافسه لوسيانو سانشيز لاعب أرجنتينوس جونيورز خلال مباراة في كأس ليبرتادوريس لكرة القدم في بوينس أيرس الليلة الماضية.

وكان مارسيلو يحاول المرور من سانشيز بطريقته المعتادة في المراوغة، لكن قدمه دهست ساق اللاعب الأرجنتيني التي حدث لها التواء بزاوية مروعة ليسقط على الأرض وهو يصرخ من الألم.

وقال أرجنتينوس جونيورز إن سانشيز نُقل إلى مستشفى لتلقي العلاج، مضيفا أن النادي سيصدر بيانا في وقت لاحق حول آخر مستجدات إصابة اللاعب.

وكتب مارسيلو على انستغرام: “عشت اليوم واحدة من أصعب اللحظات في مسيرتي. لقد أصبت زميلا لي عن غير قصد. أتمنى له سرعة الشفاء”.

كما نشر ناديه البرازيلي رسالة دعم ومساندة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي المعروفة سابقا باسم تويتر.

وجاء في البيان: “يعرب فلومينينسي عن تضامنه مع اللاعب في هذا الوقت العصيب ويتمنى الشفاء العاجل لمدافع أرجنتينوس جونيورز لوسيانو سانشيز الذي أصيب في لعبة مشتركة الليلة”.

وانتهت مباراة ذهاب دور الستة عشر بالتعادل 1-1 على ملعب دييغو أرماندو مارادونا.

(رويترز)

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