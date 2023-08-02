وزارة الأوقاف وسلطة الأراضي تبحثان سبل التعاون في تطوير الأرشيف

غزة- وكالة الرأي:

بحثت وحدة الحاسوب بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وفريق الأرشفة بسلطة الأراضي سبل التعاون المشترك في تطوير الأرشيف، وذلك للاستفادة من تجربة الأوقاف في الأرشفة الورقية والإلكترونية.

وأكد مدير دائرة الحاسوب بالأوقاف م. محمود مطر أن الوزارة تعمل على متابعة الأرشفة وتطويرها؛ لضمان الحفاظ على جميع البيانات، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة للعمل على وضع محددات وسياسات واضحة للأرشفة بأنواعها كافة.

وبيّن مطر أن التوجه الأساسي من إنجاز برنامج الأملاك الوقفية هو تسهيل متابعة الأملاك وحصرها على مستوى القطاع، ومتابعة جميع الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بها؛ لضمان السلامة في جميع الإجراءات.

من جهتهما، استعرض المهندسان محمود نصار وحمزة أهل، خلال عرض مرئي برنامج الأملاك الوقفية، وآليات الاستفادة منه في الأرشفة الإلكترونية لجميع بيانات الوقف، وتم التأكيد على أن جميع العمليات المالية الخاصة بالأملاك الوقفية تتم من خلال نظام محاسبي في البرنامج، ينفذ المتابعات المالية بشكل دقيق.

وفي نهاية اللقاء تم اصطحاب فريق الأرشفة إلى دائرة الأملاك الوقفية؛ للاطلاع على آليات عمل الأرشيف الورقي، والاستفادة من آليات العمل.

تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وسلطة الأراضي، والذي يهدف إلى تطوير العمل في كلا المؤسستين، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.