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الزراعة تنفذ جولات ارشادية على مزارع الدجاج البياض بخانيونس

02 آب / أغسطس 2023 12:18

الزراعة تنفذ جولات ارشادية على مزارع الدجاج البياض بخانيونس
الزراعة تنفذ جولات ارشادية على مزارع الدجاج البياض بخانيونس

خانيونس-وكالة الرأي:
نفذت دائرة الإرشاد وخدمات المزارعين في محافظة خانيونس جولات إرشادية على عدد من مزارع الدواجن البياض في مناطق عبسان الكبيرة وقاع القرين.

من جانبه، تطرق م. أسعد أبو طعيمة، رئيس قسم الإنتاج الحيواني بزراعة خانيونس، إلى أهم الإجراءات المتبعة لتفادي المشاكل التي تنجم عن التغيرات في درجات الحرارة، وخصوصا عدم إجهاد الطائر وذلك بجمع البيض خلال الفترات الصباحية أو المسائية، واعتماد تقديم العلائق على فترتين، والتهوية الجيدة، وإضافة فيتامين C.

وأكد أبو طعيمة أن كافة تلك الإجراءات تقلل من الإجهاد الحراري للدجاج، وتحافظ على مستوى الإنتاجية.

وتأتي الجولات بهدف متابعة المزارع وخصوصا فترة الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على إنتاجية الدجاج البياض، والوصول لكافة المزارعين وإعطائهم الإرشادات والتوجيهات الفنية اللازمة.

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