أوقاف خان يونس تكرّم موظفَيْن حصلا على السند المتصل بالقراءات العشر

خانيونس- وكالة الرأي:

كرّم مدير أوقاف خان يونس د. محمد الغلبان الموظفَيْن أ. عامر الأسطل وأ. منتصر الأسطل من قسم القرآن الكريم، بمناسبة حصولهما على السند المتصل بالقراءات العشر، على شيخهما د. عبد الباسط الأسطل، بحضور رئيس قسم القرآن الكريم الشيخ وجيه العبادلة، ورئيس قسم الدعوة والإرشاد أ. أيمن النجار .

وأوضح الغلبان أن هذا المجهود والإنجاز المبارك سيسهم في تجويد الخدمات التي يقدمها الشيخان الأسطل في حقل القرآن الكريم، ويعمل على الارتقاء بعمل القسم ككل.

وأضاف: "إن أوقاف خان يونس لا تدخر جهدًا في دعم موظفيها، ودفعهم باتجاه تطوير الذات، وتحصيل العلوم والدورات التي تخدم تخصصاتهم الوظيفية".

وتوجه الغلبان بالتهنئة القلبية الحارة للشيخين الأسطل على حصولهما على السند المتصل بالقراءات العشر، شاكرًا شيخهم الدكتور عبد الباسط على جهده معهم، راجيًا من الله تعالى أن ينفع بهم وبعلمهم الإسلام والمسلمين.