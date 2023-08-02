الزراعة تنفذ جولات ميدانية على مزارع أبقار الحليب وعجول التسمين

غزة- وكالة الرأي:

نفذ قسم الإنتاج الحيواني في دائرة الإرشاد وخدمات المزارعين بمحافظة غزة عدة جولات ميدانية على عدد من مربي الإنتاج الحيواني بالمحافظة.

وشملت الجولات مزارع أبقار الحليب ومزارع عجول التسمين، التي اعتمدت على طرق التربية الحديثة، وهي التربية المعزولة التي يتم من خلالها تربية العجول الرضيعة على مصاطب خشبية بعيداً عن التربية التقليدية.

في غضون ذلك، أكد مهندسو الوزارة أن من أهم مميزات طرق التربية الحديثة هي حماية ووقاية العجول الصغيرة من الإصابة بالأمراض، وتقليل الرطوبة وزيادة التهوية صيفاً، وتدفئة العجول في فصل الشتاء، وزيادة نمو العجول، وسهولة متابعة الحيوانات والسيطرة في التعامل مع الحيوان.

وتأتي الجولات ضمن المتابعة الدورية لقطاع الإنتاج الحيواني لتقديم النصح والإرشادات اللازمة لتفادي التغيرات في درجات الحرارة من حيث العناية بالحيوانات داخل المزارع، بالإضافة إلى متابعة تقديم الخلطات العلفية المتنوعة للحيوانات ومتابعة صحة حيوانات المزرعة، وذلك بهدف حماية الحيوان من بعض الأمراض والمشاكل الصحية التي قد تلحق بهم نتيجة بعض الإهمال من المربي، وبالتالي الحصول على منتج سليم وآمن يعود بالربح للمربين.