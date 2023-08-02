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خلال زيارة دائرة الشرطة القضائية شمال القطاع..

المدهون: التكامل بين الشرطة والقضاء يسرع إنجاز القضايا

02 آب / أغسطس 2023 02:23

المستشار ضياء المدهون : علاقتنا بالشرطة تكاملية ونعمل سوياً لإنجاز القضايا بأسرع وقت.
المستشار ضياء المدهون : علاقتنا بالشرطة تكاملية ونعمل سوياً لإنجاز القضايا بأسرع وقت.

غزة- وكالة الرأي:

أكد المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء، على تكاملية العلاقة بين القضاء والشرطة لإنجاز قضايا المواطنين وسرعة إنجازها .

جاء ذلك، خلال زيارة نظمها المستشار ضياء الدين المدهون لدائرة الشرطة القضائية بمحافظة الشمال، حيث رحب المقدم حمادة أبو قمر مدير الشرطة القضائية في محافظة الشمال بسعادة المستشار المدهون.

وأكد أن هدفنا تحقيق مبدأ العدالة وإنفاذ القانون بين المواطنين، والمساهمة في تذليل كافة العقبات أمام عمل المحاكم والنيابات، وتعزيز منظومة العدالة وأركانها".

وناقش الطرفان آليات تطوير العمل المشترك في المحاكم، وتعزيز التعاون الإجرائي، وتكامل الأدوار، وتضافر الجهود، وتذليل أي عقبات تعترض العمل.

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