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وزراء إسرائيليون يطالبون بضم الضفة

02 آب / أغسطس 2023 04:20

القدس المحتلةوكالة الرأي :

طالب ما يسمى بوزير التراث الإسرائيلي، عَميحاي إلياهو، "إسرائيل" بضم الضفة الغربية المحتلة بأسرع ما يمكن، ووصف "الخط الأخضر" بأنه وهمي.

فيما أشار تقرير إلى أنه منذ بداية ولاية حكومة نتنياهو الحالية، في نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، تم دفع إجراءات تشريع مشاريع قوانين عديدة لضم الضفة.

وقال إلياهو لإذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، الأربعاء، إن "علينا فرض السيادة على مناطق يهودا والسامرة أيضا، وينبغي دفع ذلك بأذكى ما يمكن، وقول هذه الأمور في أي مكان من أجل إنتاج اعتراف دولي بأن هذا المكان لنا".

وأضاف "لا يوجد خط أخضر في الحقيقة، وهذا خط وهمي، ويوجد هناك واقع مشوه ويتعين علينا محوه".

وفي مارس الماضي، دعت ما تسمى بوزيرة الاستيطان والمهمات الخاصة، أوريت ستروك، خلال اجتماع في الكنيست، إلى ضم الضفة الغربية، وقالت إنه "بعد أن نجحنا في تمرير قانون العودة إلى (البؤرة الاستيطانية العشوائية) حوميش وشمال السامرة، بتنا نعلم بشكل أكبر أن السيادة هي غاية قابلة للتحقيق".

وكرر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الحديث عن ضم المستوطنات في الضفة الغربية إلى "إسرائيل".

وخلال ولاية حكومة نتنياهو الحالية، دفعت أحزاب الائتلاف مجموعة كبيرة من مشاريع القوانين التي تهدف إلى تنفيذ ضم الضفة فعليا، وذلك في ظل تشريعات خطة إضعاف جهاز القضاء التي استولت على اهتمام الإسرائيليين ودول العالم، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس" اليوم.

 

 

 

 

 

 

 

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