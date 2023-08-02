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مستوطنون يهاجمون تجمع عرب الكعابنة والمليحات شرق رام الله

02 آب / أغسطس 2023 08:33

هجمات المستوطنين
هجمات المستوطنين

 رام الله – وكالة الرأي :

هاجم مستوطنون، اليوم الأربعاء، تجمع بدو عرب الكعابنة والمليحات في منطقة مغاير الدير قرب بلدة دير دبوان شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت خيام البدو في منطقة مغاير الدير، دون معرفة المزيد من التفاصيل حول الاعتداء.

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