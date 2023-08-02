مستوطنون يهاجمون تجمع عرب الكعابنة والمليحات شرق رام الله

هاجم مستوطنون، اليوم الأربعاء، تجمع بدو عرب الكعابنة والمليحات في منطقة مغاير الدير قرب بلدة دير دبوان شرق رام الله.
وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت خيام البدو في منطقة مغاير الدير، دون معرفة المزيد من التفاصيل حول الاعتداء.
عاجل |
02 آب / أغسطس 2023 08:33
17:11قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي خلال اجتماعها الأسبوعي
21:00عائلة أبو قوطة توقع سند مصالحة مع بلدية خانيونس وتعلن فتح بيت عزاء
20:33مستوطنون يهاجمون تجمع عرب الكعابنة والمليحات شرق رام الله
19:03الاحتلال يعتقل فتى من مخيم الفارعة بطوباس
16:54لجنة الموازنة بالتشريعي: الحكومة بغزة تعاني عجزاً مالياً بـ 116 مليون شيكل