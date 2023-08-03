بعد الرسائل الصوتية.. ميزة مطورة من "واتس آب" بانتظارك!

إذا كنت من محبي ملاحظات "واتس آب" الصوتية، فمن المحتمل أن يكون هناك تحديث جديد مثير للفضول.

وقد كشف تطبيق المراسلة الشهير النقاب عن ميزة فيديو تتيح للمستخدمين تسجيل وإرسال مقاطع إلى الأصدقاء تصل مدتها إلى 60 ثانية.

وأعلن مارك زوكربيرغ، رئيس Meta، عن هذه الخطوة.

وقال: "جديد "واتس آب" - نضيف القدرة على تسجيل رسالة فيديو ومشاركتها على الفور في محادثات "واتس آب" الخاصة بك. إنه سهل مثل إرسال رسالة صوتية سريعة".

وأضافت الشركة في إحدى المدونات: "نعتقد أن هذه ستكون طريقة ممتعة لمشاركة اللحظات بكل المشاعر التي تأتي من الفيديو، سواء كان ذلك من خلال الاحتفال بعيد ميلاد شخص ما، أو الضحك على نكتة، أو تقديم أخبار سارة".



ومثل جميع الرسائل المكتوبة والملاحظات الصوتية، ستتم حماية رسائل الفيديو بواسطة خدمة التشفير من طرف إلى طرف للتطبيق.

وقال "واتس آب" إن التحديث الجديد يتم طرحه حاليا للمستخدمين في جميع أنحاء العالم وسيكون متاحا للجميع في الأسابيع المقبلة.

وقالت الشركة في منشور على مدونة تعلن عن التحديث: "لقد غيرت الرسائل الصوتية على "واتس آب" الطريقة التي يتواصل بها الأشخاص من خلال توفير طريقة سريعة وآمنة لمشاركة صوتك. نحن متحمسون للبناء على هذه الميزة من خلال رسائل الفيديو الفورية الجديدة. يمكنك الآن تسجيل ومشاركة مقاطع الفيديو الشخصية القصيرة مباشرة في الدردشة. رسائل الفيديو هي طريقة في الوقت الفعلي للرد على الدردشات بكل ما تريد قوله وعرضه في 60 ثانية".

وسيعمل إرسال رسالة فيديو بطريقة مشابهة للرسالة الصوتية، حيث ينقر المستخدمون حاليا على رمز الميكروفون في الجزء السفلي الأيمن من الدردشة.

ومع التحديث الجديد، يؤدي النقر فوق هذا الرمز إلى تحويله إلى رمز كاميرا فيديو وللتسجيل، يتعين على المستخدمين ببساطة الضغط عليه باستمرار.

ويمكنهم أيضا التمرير لأعلى لقفل الفيديو وتسجيله بدون استخدام اليدين.

المصدر: ديلي ميل