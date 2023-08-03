الاحتلال يعتقل 26 مواطنًا بالضفة غالبيتهم من الخليل

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 26 مواطنا من الضفة، غالبيتهم من محافظة الخليل.

وطالت حملة الاعتقالات بالخليل كلا من: طارق جمال أبو مارية (32 عاما)، ومحمد عز الدين أبو مارية (37 عاما)، وزين جواد بحر (25 عاما)، وزين جمال مقبل (24 عاما)، ويوسف أحمد صبارنة (38 عاما)، ويزن وهيب اخليل (14 عاما)، وأحمد كريم اخليل (17 عاما)، وحسن وليد صبارنة (18 عاما)، ومحمد نظام اخليل (21 عاما)، وعبد الله محمد صبارنة (23 عاما)، وعلاء وشقيقة قسام غازي عادي (22 و17 عاما)، ومحمد محمود بحر (26 عاما)، ومهدي محمد أبو مارية (18 عاما)، من بلدة بيت أمر، ونور محمد مفلح الزعارير من السموع، ومحمد علي محمود السراحين من بيت أولا.

ففي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال حكم صدقي سليم، وعمرو جهاد سليم، والشقيقين مصعب وصائب وائل شماسنة، من بلدة جيوس.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر سلطان أحمد محمود خلف، وهلال محمد لطفي خلوف، وعلي نايف سمارة، وعلي جمال خلوف، وأصيل بسام عتيق، من بلدة برقين.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن سلامة سليم أزعر، من قرية قبلان.