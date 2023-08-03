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250.000 دولار تم تقديمها على مدار العامين الماضيين

المجلس الأعلى للرياضة ينظم قرعة قروض الزواج للرياضيين

03 آب / أغسطس 2023 09:09

المجلس الأعلى للرياضة ينظم قرعة قروض الزواج للرياضيين
المجلس الأعلى للرياضة ينظم قرعة قروض الزواج للرياضيين

غزة- وكالة الرأي:

نظم المجلس الأعلى للرياضة قرعة قروض الزواج للرياضيين، مساء أمس الأربعاء، في مجمع فلسطين الرياضي، وتم اختيار (25) مستفيدا من القرض.

جاء ذلك، بحضور عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس، ود. يحيى الخطيب المدير العام في المجلس، والمدراء العامون، ووليد شاهين رئيس نادي شباب جباليا ود. محمد المصري رئيس نادي اتحاد خان يونس وممثلي الأندية.

وأكد عبد السلام هنية أن دعم الرياضيين وتوفير الخدمات التي تساعدهم في هذه الظروف الصعبة، يمثل أبرز برامج المجلس الأعلى التي يحرص على توفيرها، وأضاف أن قروض الزواج والتعليم التي استفاد منها الشباب على مدار العامين الماضيين بلغت 250.000 دولار.

وأشار إلى أنها قروض حسنة وميسرة في السداد.

يذكر أن المجلس الأعلى للشباب والرياضة يقدم قروض الزواج وفق شروط أهمها الانتساب للأندية والاتحادات الرياضية، ويستقبل الطلبات من خلال وثائق معتمدة من المؤسسات الرياضية.

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