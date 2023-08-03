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ضمن مخيمات (سفراء الوحي)

"الأوقاف": 259 طالبًا وطالبة يسردون القرآن على جلسة واحدة

03 آب / أغسطس 2023 09:19

الأوقاف: 259 طالبًا وطالبة يسردون القرآن على جلسة واحدة
الأوقاف: 259 طالبًا وطالبة يسردون القرآن على جلسة واحدة

غزة - وكالة الرأي

قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، إن 259 طالبًا وطالبة سردوا القرآن الكريم على جلسة واحدة ضمن مخيمات (سفراء الوحي) على مستوى محافظات قطاع غزة.

وخلال جولة تفقدية قام بها وفد مشترك من الإدارة العامة للقرآن الكريم برئاسة د. محمد سالم والشبكة الدولية للأعمال الإنسانية - إندونيسيا برئاسة أ. محمد مسلم لمتابعة سير عملية السرد، أكّد سالم أن هذا المخيم التخصصي والنوعي يأتي في إطار التجديد والإبداع في عمل الإدارة العامة للقرآن الكريم، منوهًا بأن المخيم يُعد الأول من نوعه في مجال عمل الأوقاف.

وأضاف سالم: "هذه هي المرحلة الأخيرة في المخيم، حيث سبقها مرحلتان، الأولى سرد خمسة أجزاء لمدة ستة أيام، والثانية سرد عشرة أجزاء على مدار ثلاثة أيام، واليوم يسرد الطلبة القرآن كاملًا على جلسة واحدة؛ استعدادًا للمشاركة في مشروع (صفوة الحفاظ 2)"، منوهًا بأن الطلبة المشاركين في المخيم يسردون القرآن الكريم لأول مرة، ولم يسبق لهم المشاركة في مسابقات أو سرد من قبل.

ولفت سالم إلى أن عدد الطلبة المشاركين في صفوة الحفاظ من طلبة وزارة الأوقاف لهذا العام سيكون 520 طالبًا وطالبة، مِنهُم 320 لم يسبق لهم المشاركة في مسابقات سرد كامل لكتاب الله، و200 ممن سبق لهم السرد على جلسة واحدة.

وتوجه سالم بالشكر إلى جميع الداعمين لإنجاح هذه المخيمات، والإخوة في دائرة ديوان الحفاظ، والأخوات في دائرة القرآن الكريم إناث، ومدراء المديريات، ورؤساء أقسام القرآن الكريم، والمشرفين والمحفظين في المحافظات، على مجهوداتهم المبذولة في هذا المخيم المميز.

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