47 ثعبان بايثون على طائرة.. رعب "مخفي"

قبضت سلطات مطار تيروتشيرابالي في الهند على رجل حاول تهريب 47 ثعبان بايثون من ماليزيا إلى الهند.

وكان بحوزة الرجل الذي تعود أصوله إلى مدينة تشيناي، عاصمة ولاية تاميل نادو، في أقصى جنوبي الهند، أيضا سحليتان داخل أمتعته عندما وصل من كوالالمبور.

وتم إيقافه بسبب اشتباه مسؤولي الجمارك فيه.

وصودرت الزواحف التي كانت معبأة داخل صناديق بها ثقوب، ومن المقرر إعادتها إلى ماليزيا.

ولم يتضح بعد سبب تهريب الرجل للزواحف.

وذكرت صحيفة "مالاي ميل" الماليزية أن مهربي الحيوانات البرية يحاولون في كثير من الأحيان جلب الزواحف الغريبة إلى الهند من جنوب شرق آسيا