إبطاليا تسجل ارتفاعاً غير مسبوقاً بأعداد السكان المتجاوزين 100 عام

أعلن مكتب الإحصاءات الوطني في إيطاليا، عن ارتفاع عدد السكان الذين تجاوزوا سن المئة في البلاد، حيث يزداد متوسط أعمار السكان بوتيرة أسرع من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

وأشار التقرير السنوي للمعهد إلى أن عدد المواطنين الذين تجاوزوا سن المئة تضاعف لثلاثة أمثاله خلال القرن الماضي، وصل إلى 22 ألف شخص حتى يناير/كانون الثاني الماضي، ومعظمهم نساء.

بالمقابل، انخفض معدل المواليد إلى أدنى مستوى له منذ توحيد إيطاليا قبل 150 عامًا.

وبسبب انخفاض تعداد السكان بشكل مطرد منذ عام 2014، أصبحت مسألة تقديم الدعم والرعاية لكبار السن من أكبر التحديات التي تواجه إيطاليا.

وتوقع خبراء المعهد ارتفاع عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم فوق الثمانين عامًا بنسبة 35% مقارنة بالعام الماضي، ليتجاوز 6 ملايين شخص بحلول عام 2041.

وارتفع متوسط أعمار السكان في إيطاليا إلى 46.4 عامًا بين أوائل عام 2020 و2023.