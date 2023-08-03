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الاحتلال يصادق على عدم اخلاء مستوطنة "حومش" في جنين

03 آب / أغسطس 2023 09:37

محكمة الاحتلال تُصادق على عدم اخلاء مستوطنة
محكمة الاحتلال تُصادق على عدم اخلاء مستوطنة

جنين - وكالة الرأي

صادقت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي، على عدم اخلاء البؤرة الاستيطانية في منطقة "حومش" جنوب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر عبرية: بأن محكمة الاحتلال "العليا" صادقت على عدم إخلاء البؤرة الاستيطانية التي أقامها المستوطنون في مستوطنة "حومش" قرب جنين.

يذكر أن الكنيست صادق في مارس الماضي، على مشروع قانون "إلغاء قانون الانفصال" في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي يسمح بعودة المستوطنين إلى 4 مستوطنات تم تفكيكها وهي: حومش، وغانيم، وكاديم، وسانور)، وإلغاء العقاب الجنائي المفروض على المستوطنين الذين يدخلون أو يقيمون في هذه المستوطنات الأربع المقامة على أراض فلسطينية خاصة.

وأخليت مستوطنة "حومش" التي أقيمت أواخر سبعينيات القرن الماضي في عام 2005، ضمن خطة فك الارتباط، بتعليمات من رئيس وزراء حكومة الاحتلال الأسبق "أرائيل شارون"، فوق جبل القبيبات الذي يرتفع 650 متراً عن مستوى سطح البحر، والذي تتبع غالبية أراضيه لبلدة برقة، على الطريق التي تربط محافظات جنين، ونابلس، وطولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

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