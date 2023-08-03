تخطيط العمل تشارك بفعالية " البيت المفتوح-شركاء في التنمية"

غزة - وكالة الرأي

شاركت الإدارة العامة للتخطيط وتطوير الأداء المؤسسي بورقة عمل خلال لقاء البيت المفتوح-شركاء في التنمية الذي نظمته بلدية غزة بمركز رشاد الشوا الثقافي.

وقال د. ماجد إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للتخطيط بالوزارة، إن هذا اللقاء يأتي كأداة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق المساءلة والشفافية ولعرض ومناقشة إنجازات البلدية خلال الأعوام الماضية، وخطط التنمية المستقبلية.

وأضاف د. إسماعيل إن مشاركة الوزارة يأتي من كونها إحدى المؤسسات الحكومية الشريكة في إعداد وإقرار خطة التنمية بغزة، مشيراً إلى أن الورقة التي تقدمت بها الوزارة تضمنت عدة مقترحات في مجال دعم فرص وبرامج تمكين الشباب وتوفير مشاريع وفرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي.

ويعتبر البيت المفتوح أداة تستخدمها البلدية في كل عام لإتاحة الفرصة أمام شرائح مختلفة من المجتمع لمساءلة المجلس البلدي ومناقشة أهم القضايا والخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين في المدينة.