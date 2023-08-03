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مستوطنون يقتحمون الأقصى ودعوات لإحياء الفجر العظيم غدًا

03 آب / أغسطس 2023 10:14

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلةوكالة الرأي:

اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وسط دعوات لإحياء الفجر العظيم غدًا الجمعة.

 وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.

 ونشرت شرطة الاحتلال منذ الصباح وحداتها الخاصة في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.

 وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، وتُدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند أبوابه الخارجية.

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