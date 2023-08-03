إصابة 5 جنود إسرائيليين بانقلاب مركبة شمال فلسطين

القدس المحتلة – وكالة الرأي:

أصيب 5 جنود إسرائيليين، اليوم الخميس، جراء انقلاب مركبة عسكرية شمال فلسطين المحتلة.

وبحسب ناطق عسكري إسرائيلي، فإن حالة أحد الجنود وصفت بالمتوسطة، بينما وصفت حالة باقي الجنود بالطفيفة.