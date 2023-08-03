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إصابة 5 جنود إسرائيليين بانقلاب مركبة شمال فلسطين

03 آب / أغسطس 2023 10:47

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلةوكالة الرأي:

أصيب 5 جنود إسرائيليين، اليوم الخميس، جراء انقلاب مركبة عسكرية شمال فلسطين المحتلة.

وبحسب ناطق عسكري إسرائيلي، فإن حالة أحد الجنود وصفت بالمتوسطة، بينما وصفت حالة باقي الجنود بالطفيفة.

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