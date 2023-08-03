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خلال ورشة عمل

الصحة تناقش سبل علاج الإدمان من خلال التعاون بين القطاعات المختلفة

03 آب / أغسطس 2023 01:00

الصحة تناقش سبل علاج الإدمان من خلال التعاون بين القطاعات المختلفة
الصحة تناقش سبل علاج الإدمان من خلال التعاون بين القطاعات المختلفة

غزة- وكالة الرأي:

نظمت الإدارة العامة للصحة النفسية المجتمعية ورشة عمل، حول علاج الإدمان نحو استراتيجية متعددة القطاعات، بمشاركة من المجلس التشريعي والوزارات والمؤسسات الدولية والأهلية والأكاديمية.

وأكد مدير عام الصحة النفسية والمجتمعية د. جميل سليمان، حرص الوزارة على وضع إطار عام لاستراتيجية مشتركة بين القطاعات المختلفة للوقاية وعلاج الادمان، وذلك بتسليط الضوء على واقع الادمان في قطاع غزة من حيث الحقائق والأسباب والجهود.

واستعرض رئيس قسم التدريب والبرامج في الصحة النفسية د. اسامة عماد المشهد الحالي لواقع الادمان وتحديد أكثر الجهات عرضة لخطر الادمان ، وواقع الخدمات التي تقدمها الصحة النفسية من حيث الخدمات الوقائية والعلاجية الموجودة في قطاع غزة، إضافة إلى عوامل الخطر وواقع الخدمات، والجهات الفاعلة في مجال الادمان.

وتم خلال اللقاء تقسيم المشاركين إلى ثلاثة مجموعات حسب ادوارهم الفاعلة وتخصصات مؤسساتهم، مجموعة الوقاية، ومجموعة العلاج والتأهيل، ومجموعة للتشريع والقانون.

وأوصى المشاركون بإنشاء لجنة تنسيق وطنية تضم ممثلين عن جميع القطاعات والجهات المعنية بمكافحة الادمان لتنسيق الجهود وتنفيذ استراتيجية متكاملة للوقاية، وتطوير برامج توعوية مبتكرة ومستدامة توظف التكنولوجيا وتستهدف المجتمع مع التركيز على المجموعات الاكثر تعرضا لخطر الادمان.

كما أوصى اللقاء بتطوير برامج الوقاية المدرسية الموجهة والهادفة، وتحسين الخدمات العلاجية للمدمنين، وتشجيع دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في مكافحة الادمان، إضافة إلى تطوير برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمتعاقدين ودمجهم في المجتمع، وتعزيز البحث والدراسات حول أسباب إنتشار الادمان وآليات العلاج، وتعزيز دور الرقابة في مكافحة التهريب وتطبيق القوانين والعقوبات على المتورطين.

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