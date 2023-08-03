وزارة التنمية تختتم دورة الخياطة التأسيسية بمركز تمكين المرأة بالنصيرات

غزة- وكالة الرأي:

اختتم مركز تمكين المرأة و المجتمع _ النصيرات و التابع لوزارة التنمية الإجتماعية _ الإدارة العامة للأسرة و المرأة _و عبر الوحدة الاقتصادية دورة الخياطة التأسيسية.

جاء ذلك، بحضور و مشاركة مدير المركز أ. نعيمة سويدان و التي بدورها أثنت على أداء و كفاءة مدربة الدورة ا.ابمان العواودة، مثمنة لها جهودها المتكررة في تنفيذ دورات عديدة داخل المركز.

كما وشكرت الملتحقات بالدورة لالتزامهن و انضباطهن خلال فترة الدورة متمنية لهن أن تكون الدورة قد صقلت مواهبهن و عززت من مهارتهن و أكسبتهن مهارات و خبرات جديدة في مجال الخياطة و التفصيل.

بدورها أوضحت سويدان، أن المركز يعمل بكل جهود9 من أجل فتح الطريق أمام المرآة إلى سوق العمل و تمكينها إقتصاديا من خلال تنفيذ الدورات المتعددة و التي تعمل على إكساب السيدات مهن مختلفة.

من جانبها، ذكرت منسقة الوحدة الاقتصادية أ.إلهام ابو يوسف إلى أن عملهم من خلال الدورة على تعريف المشاركات اساسيات الخياطة و التفصيل بشكل علمية و متطورة و مبتكرة و الادوات المستخدمه في ذلك ..و كيفية أخذ القياسات و رسم الباترون .

من جهة أخرى، ذكرت بأن السيدات استطعن إنجاز العديد من المنتجات خلال فترة الدورة و التي استمرت لمدة شهرين بواقع 3ايام أسبوعياً 72 ساعة تدريبية و التحق بها 17 سيدة.

و في الختام قامت سويدان بتخريج وتوزيع الشهادات على السيدات الخريجات من الدورة..و اللواتي بدورهن شكرن المركز على تنفيذ مثل هكذا دورات و حسن التعليم و المعاملة الطيبة من قبل طاقم العمل بالمركز..