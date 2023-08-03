الدفاع المدني بخانيونس يفتتح دورة "منقذ بحري"

غزة- وكالة الرأي:

افتتح قسم التدريب في الدفاع المدني بمحافظة خانيونس دورة تدريبية "منقذ بحري"، بمشاركة 50 متدرباً بحضور العميد وائل لولو مدير إدارة التدريب بالمديرية ومدير الدفاع المدني بخانيونس العقيد أشرف ابو نار والمقدم أحمد حمدين رئيس قسم الإنقاذ البحري.

وأكد العقيد أبو نار أن الدفاع المدني بالمحافظة ينظم خلال الصيف من كل عام دورات تدريبية للمواطنين في مجالات متعددة، منها دورات في السباحة التأسيسية، ومنقذ شواطئ بحرية.

وأشار إلى أن هذه الدورات تأتي في إطار تدريب المجتمع المحلي على تعلم الإنقاذ البحري بمختلف أنواعه ومجالاته، للمساهمة في حماية أرواح المواطنين في البحر وفي الأماكن السياحية.